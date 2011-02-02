В Каире пропали журналисты телеканала Минобороны РФ

В Египте пропала съемочная группа телеканала "Звезда", принадлежащего Министерству обороны России. Об этом 2 февраля сообщается на сайте телеканала.

Как говорится в сообщении, «все эти дни антиправительственные волнения в Египте освещала наша съемочная группа: корреспондент Аркадий НАЗАРЕНКО и оператор Альгис МИКУЛЬСКИС. Накануне вечером они пропали. До сих пор ничего определенного о судьбе наших коллег не известно. По имеющимся данным, их задержали неизвестные на улице Каира, когда съемочная группа направлялась к месту передачи телерепоратажа. Посольство России выясняет обстоятельства происшествия. О нем также проинформирована армия и силовые ведомства Египта».