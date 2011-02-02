Обама: реформы в Египте должны начаться немедленно

Переход Египта к демократии и подготовка свободных выборов должны начаться немедленно, - заявил президент США Барак Обама.

В заявлении о ситуации в Египте он отметил, что президент Египта Хосни Мубарак в телефонном разговоре с ним вечером во вторник признал необходимость демократических перемен в стране, сообщает Радио Свобода. Ранее Хосни Мубарак в телеобращении заявил, что не будет в сентябре баллотироваться в президенты на новый срок, и пообещал провести ряд реформ. В то же время он отметил, что во избежание нестабильности останется на своем посту до новых выборов.

Один из лидеров египетской оппозиции, экс-глава МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи в интервью телеканалу CNN назвал обещание Мубарака пойти навстречу требованиям демонстрантов "уловкой", с помощью которой он намерен остаться у власти.

Массовые демонстрации за реформы в стране и отставку Мубарака, которые начались неделю назад и переросли в волнения, продолжаются. Участники акций протеста в Каире заявляют, что будут добиваться немедленного ухода президента.