Число раненных при беспорядках в Египте достигло 870

По меньшей мере 870 протестующих пострадали в результате беспорядков в Египте в течение 28 января, передает Reuters со ссылкой на медицинские источники.

450 из них помощь оказана на месте, 420 пострадавших госпитализированы, часть из них в тяжелом состоянии.

Убиты, по предварительным данным, восемь человек - пятеро в Каире и трое в Суэце. О потерях среди полицейских никаких данных нет.