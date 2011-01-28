Число раненных при беспорядках в Египте достигло 870
21:51, 28 января 2011Мир
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420 госпитализированы
По меньшей мере 870 протестующих пострадали в результате беспорядков в Египте в течение 28 января, передает Reuters со ссылкой на медицинские источники.
450 из них помощь оказана на месте, 420 пострадавших госпитализированы, часть из них в тяжелом состоянии.
Убиты, по предварительным данным, восемь человек - пятеро в Каире и трое в Суэце. О потерях среди полицейских никаких данных нет.
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