ЕС ограничит въезд 158 чиновникам Беларуси и заморозит их активы

Европейский Союз планирует ограничить въезд чиновников Беларуси и заморозить их активы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил сегодня высокопоставленный чиновник Евросоюза, отметив, что подобные рекомендации содержатся в проекте выводов Совета иностранных дел ЕС, заседание которого состоится 31 января в Брюсселе.

По словам чиновника, ЕС предполагает ввести ограничения на въезд и заморозить активы 158 чиновникам, которые могли быть причастны к событиям 19 декабря прошлого года в Минске.

«Это примерно один и тот же список», - сказал представитель ЕС.

При этом, по словам чиновника, ряд стран-членов планируют поднять вопрос возможного введения дополнительных экономических санкций против Беларуси.

«Некоторые делегации хотят обсудить вопросы, в частности, экономических санкций», - сказал он.

«Это может быть все что угодно. Может касаться отдельных аспектов сотрудничества, включая прекращение сотрудничества в определенных областях. Но мы пока не на этом этапе», - добавил представитель ЕС.

Вместе с тем, по его словам, вопрос введения экономических санкций является очень сложным, поскольку задача ЕС – ввести направленные меры против чиновников, виноватых в жестоком разгоне мирной демонстрации протеста. При этом, подчеркнул дипломат, санкции не должны стать наказанием для граждан Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.

20 января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести санкции против Беларуси.