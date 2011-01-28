Польша решила проигнорировать последние заявления Лукашенко

Министерство иностранных дел Республики Польша не будет комментировать последние заявления Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, который, среди прочего, сказал, что поляки хотят изменить польско-белорусскую границу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщал пресс-секретарь польского МИД Марчин БОСАЦКИЙ.

«Не будем комментировать и реагировать на зацепки господина ЛУКАШЕНКО, которые в последнее время он озвучивает каждые пару дней», - сказал он в эфире TVN24.

«Ведь это бессмысленно говорить, что мы хотим изменять какие-то границы», - отметил он.

По данным польских медиа, А.ЛУКАШЕНКО на заседании парламента заявил, что в Польше кое-кто хочет изменить границы с Беларусью.

„В Польше некоторые спят и видят: граница не здесь, граница под Минском. Сталин в плохом месте определил границу”, - сказал он, цитируют польские медиа.

Как сообщал УНИАН, раньше белорусская газета обвинила польские и немецкие спецслужбы в организации в декабре прошлого года акций протеста в Минске против фальсификаций результатов выборов Президента, в которых, по официальным данным, снова победил А.ЛУКАШЕНКО.

17 января польское МИД назвало эти обвинения абсурдными.