Польша решила проигнорировать последние заявления Лукашенко
Тот озвучивает "зацепки" каждый день
Министерство иностранных дел Республики Польша не будет комментировать последние заявления Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, который, среди прочего, сказал, что поляки хотят изменить польско-белорусскую границу.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщал пресс-секретарь польского МИД Марчин БОСАЦКИЙ.
«Не будем комментировать и реагировать на зацепки господина ЛУКАШЕНКО, которые в последнее время он озвучивает каждые пару дней», - сказал он в эфире TVN24.
«Ведь это бессмысленно говорить, что мы хотим изменять какие-то границы», - отметил он.
По данным польских медиа, А.ЛУКАШЕНКО на заседании парламента заявил, что в Польше кое-кто хочет изменить границы с Беларусью.
„В Польше некоторые спят и видят: граница не здесь, граница под Минском. Сталин в плохом месте определил границу”, - сказал он, цитируют польские медиа.
Как сообщал УНИАН, раньше белорусская газета обвинила польские и немецкие спецслужбы в организации в декабре прошлого года акций протеста в Минске против фальсификаций результатов выборов Президента, в которых, по официальным данным, снова победил А.ЛУКАШЕНКО.
17 января польское МИД назвало эти обвинения абсурдными.