В больницах - 18 иностранцев, пострадавших при теракте в Домодедово
Общее количество госпитализированных - 129
До 129 человек выросло количество пострадавших при теракте в московском аэропорту «Домодедово», которым потребовалась госпитализации.
Как сообщили УНИАН Минздравсоцразвития России, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии остаются 19 человек, у большинства из госпитализированных отмечается положительная динамика.
Кроме граждан России в 19 больницах Москвы и Московской области находиться 18 иностранных граждан. В частности, девять граждан Таджикистана, двое граждан Нигерии, двое граждан Молдовы, а также граждане Сербии, Словакии, Словении, Великобритании и Германии.
Состоянием на утро 27 января в больницах находилась 123 человека.
Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» (Москва) прозвучал взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 человек были ранены.
В результате теракта погибла гражданка Украины, украинский драматург Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).
По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.