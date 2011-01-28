США введут новые санкции против Лукашенко и добавят денег NGO
00:56, 28 января 2011Мир
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Об этом заявил помощник госсекретаря
США намерены ввести новые санкции против властей Беларуси - в связи с преследованиями там активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов, сообщает Радио Свобода.
Об этом на слушаниях в Сенате сообщил помощник госсекретаря США Филип Гордон.
По его словам, санкции включат в себя запрет для американских компаний и граждан на ведение бизнеса с белорусским концерном "Белнефтехим", расширение списка белорусских чиновников, которым запрещен въезд в США, и ряд дополнительных финансовых ограничений.
Планируется также увеличить на 3 миллиона долларов объем финансовой поддержки белорусским неправительственным организациям.
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