"Тунисский вариант" вероятен в Египте, Алжире, Иордании и Марокко

Египет, Алжир, Иордания и в меньшей степени Марокко - страны, в которых наиболее вероятна дестабилизация политической обстановки, наподобие событий в Тунисе, где массовые протесты привели к смене власти. К такому выводу пришли специалисты международного рейтингового агентства Standard & Poor`s (S&P).

В материалах агентства говорится, что его аналитики не ожидают "волны политической нестабильности" на Ближнем Востоке и на севере Африки, однако отмечают, что недавние события повлияют на рейтинги Египта, Алжира, Иордании и Марокко.

В Египте, напоминает РосБизнесКонсалтинг, продолжаются массовые беспорядки, в ходе которых погибли несколько человек. Протестующие требуют отставки президента страны Хосни Мубарака.

После событий в Тунисе, которые привели к бегству из страны президента, схожие манифестации и массовые выступления произошли и в Алжире, однако, там режим устоял. Серия демонстраций прошла и по Иордании.