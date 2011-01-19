Спутниковая система ЕС оказалась дороже, чем планировали

Для окончательного завершения европейского проекта создания системы спутниковой навигации Galileo не хватает 1,9 млрд. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы промышленности и предпринимательства, Антонио ТАЙАНИ, представляя промежуточный доклад о создании системы.

По словам вице-президента, необходимость увеличения расходов объясняется ростом стоимости фазы развития проекта, а также ростом стоимости услуг по запуску спутников.

Как сообщал УНИАН, в конце 2007 года страны-члены ЕС договорились, что проект Galileo будет профинансирован за счет бюджетов Евросоюза и стран-членов.

Предварительная стоимость проекта оценивалась в 3,4 млрд. евро.

Galileo – европейский проект спутниковой системы навигации. Европейская система предназначена для решения навигационных заданий для любых подвижных объектов с точностью около 2 метров. В целом в рамках создания системы спутниковой связи предусматривается запустить 30 спутников.