Украина - в одном списке с Камбоджей, Свазилендом и Афганистаном

Американская неправительственная организация Freedom House в своем рейтинге за 2010 год исключила Украину из категории “свободных” стран, переведя ее в категорию “частично свободных”.

Об этом говорится в обнародованном сегодня ежегодном докладе Freedom House относительно общественных свобод и соблюдения демократических принципов в 194-х странах мира, сообщает Washington Рost.

В целом Freedom House отмечает ухудшение на протяжении 2010 года уровня демократических свобод в 25 странах мира. Кроме Украины, это Афганистан, Бахрейн, Бурунди, Камбоджа, Кот д’Ивуар, Джибути, Египет, Эфиопия, Фиджи, Франция, Гвинея-Бисау, Гаити, Венгрия, Иран, Кувейт, Латвия, Мадагаскар, Мексика, Руанда, Шри-Ланка, Свазиленд, Таиланд, Венесуэла и Замбия.

Кроме того, в докладе отмечается, что в Китае, Египте, Иране, России и Венесуэле наблюдается усиление репрессивных мер.

Как сообщал УНИАН, в рейтинге Freedom House за 2009 год Украина была единственной страной, которая сумела отстоять статус «свободной избираемой демократии» на всем пространстве бывшего СССР, не учитывая стран Балтии.

Организация Freedom House публикует отчеты с 1973 года, анализируя политические и гражданские свободы по многим критериям, среди которых состояние свободы слова, развитие институтов гражданского общества, независимость судов, уровень коррупции и др.