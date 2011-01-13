Лавров надеется, что на границе Украины с Россией не будет «забор стоять»

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ надеется, что после демаркации на украинско-российской границе не будет «забор стоять».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Надеюсь, что демаркироваться граница будет не для того, чтобы там забор стоял, а для того, чтобы было людям удобно через эту границу общаться, естественно, не допуская при этом нарушения российских и украинских законов», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он напомнил, что комиссия по демаркации создана и приступает к работе. При этом глава МИД РФ затруднился ответить, сколько ей времени потребуется. «Сколько времени потребуется, я не знаю. Это чисто техническая, достаточно трудоемкая работа», - сказал он.

С.ЛАВРОВ также сообщил, что переговоры по разграничению Азово-Керченской акватории продолжаются в рамках соответствующей рабочей группы Межгосударственной Украинско-Российской комиссии.

По его словам, этот вопрос недавно обсуждался. «Рассчитываю, что в обозримом, недалеком будущем будет достигнут прогресс», - сказал С.ЛАВРОВ.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы к Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября на расстоянии 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности относительно острова Тузла.

17 мая Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

В конце декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что уже в первом квартале 2011 года Украина и Россия договорятся о разграничении границ. Президент напомнил, что главной проблемой в этом вопросе является Керченский пролив. «Последние наши переговоры нас убедили в том – и сейчас рабочая группа активно работает – что, вот-вот договоримся. И это будет событие очень большое, потому что мы получим уже реальную границу с Россией, кстати и с Беларусью. Уже вопрос почти решен», - информировал В.ЯНУКОВИЧ.