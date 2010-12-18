Милиция пыталась задержать одного из кандидатов Президенты Беларуси

В Беларуси милиция сегодня ночью пыталась задержать одного из кандидатов в президенты Виталия РЫМАШЕВСКОГО.

Об этом сообщается на персональном сайте В.РЫМАШЕВСКОГО.

По словам кандидата, около 22.00 17 декабря его автомобиль, в которои также находились два его доверенных лица Денис САДОВСКИЙ и Дмитрий ШУРХАЙ, заблокировали "люди с автоматами и в штатском".

"Сначала один сотрудник ГАИ представился, сказал, что якобы машина припаркована не там, потом – что якобы это авто угнано, хотя это авто Дениса САДОВСКОГО, который был в машине. Заблокировали со всех сторон машинами ГАИ, а также просто милицейскими машинами, которых здесь восемь. Приехал автозак. Люди с автоматами вокруг нас. Никто нам не представился. Я звонил 102, никакой реакции", - рассказал В.РЫМАШЕВСКИЙ.

Кандидат также сообщил, что они отказались выйти из машины по требованию "этих людей".

По словам В.РЫМАШЕВСКОГО, в автомобиле также находились агитационные плакаты и другая агитпродукция.

Таким образом, кандидат в президенты и двое его доверенных лиц были заблокированы машинами ГАИ в течение более одного часа. Представители правоохранительных органов не отвечали на вопросы журналистов, просивших пояснить причины таких действий.

Кандидату в президенты удалось вырваться из блокады машин ГАИ через полтора часа. Все это происходило недалеко от центра Минска, на глазах у обычных прохожих и других участников дорожного движения.

"Кроме как клоунадой это никак назвать нельзя. Вот такие у нас выборы. Если у кого-то из европейских политиков хватит цинизма признать эти выборы или говорить о каких-то там улучшениях, это будет без комментариев", - заявил В.РЫМАШЕВСКИЙ.

Позже стало известно, что ГАИ пытались заблокировать машину В.РЫМАШЕВСКОГО по подозрению в использовании поддельного номерного знака государственной регистрации.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси 19 декабря должны состояться президентские выборы. На должность главы государства претендуют 10 кандидатов.