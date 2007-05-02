Из Москвы эвакуируются семьи сотрудников эстонского посольства

Из Москвы в Таллин эвакуируются семьи сотрудников эстонского посольства.

Как передает РИА «Новости», об этом заявила глава пресс-службы эстонского МИД Эхтель ХАЛЛИСТЕ.

"Из Москвы в Таллин эвакуированы семьи сотрудников с детьми, остальные работники посольства остаются на своих местах", - сообщила она.

Активисты российских молодежных организаций уже несколько дней проводят акции у эстонского посольства в Москве, протестуя против решения властей Эстонии убрать Бронзового солдата из центра Таллина.

История Бронзового солдата завершена, заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС в обращении к народу.

"Памятник и захороненные рядом останки найдут место упокоения на кладбище. Сейчас следует закончить использование памяти жертв войны в политических и других неподобающих целях", - сказал он.

Еврокомиссия на заседании в среду в Брюсселе приняла заявление, в котором выражается глубокая озабоченность в связи с событиями вокруг посольства Эстонии в Москве, сообщил официальный представитель исполнительной власти ЕС Йоханнес ЛАЙТЕБЕРГЕР.

"Коллегия (еврокомиссаров) обсудила сегодня события в Таллине и в Москве. Еврокомиссия хотела бы выразить глубокую обеспокоенность в отношении роста насилия в ходе демонстраций у посольства Эстонии в Москве и требует от российских властей выполнить обязательства в рамках Венской конвенции, позволив посольствам стран ЕС, а также представительствам ЕС функционировать должным образом и быть защищенными адекватным образом", - сказал Й.ЛАЙТЕНБЕРГЕР журналистам в среду в Брюсселе.

Он добавил, что "Еврокомиссия призывает российское правительство решать настоящую проблему с Эстонией посредством диалога".

Как сообщал УНИАН, памятник Воину-освободителю на холме Тынисмяги в центре Таллина был демонтирован 27 апреля. Действия властей спровоцировали массовые беспорядки. Начиная с 27 апреля, полиция задержала в общей сложности более тысячи человек. Во время беспорядков один человек погиб, десятки были ранены.

30 апреля памятник Воину-освободителю установили на Таллинском военном кладбище. Торжественное открытие памятника на новом месте состоится 8 мая, когда Европа празднует день освобождения от фашизма.

Раскопки могил советских воинов на холме Тынисмяги начались 28 апреля. Перезахоронение останков запланировано на конец июня на Таллиннском военном кладбище.