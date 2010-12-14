Столица Греции - второй день без общественного транспорта

В столице Греции – Афинах – второй день подряд бастуют работники общественного транспорта, передает РИА «Новости».

Четырехмиллионный афинский мегаполис остается во вторник без общественного транспорта второй день подряд, сообщили забастовочные комитеты.

В понедельник проводилась шестичасовая забастовка транспортников, а во вторник работники отрасли решили оставить горожан без метро, автобусов, троллейбусов и трамвая на 24 часа. Железные дороги де-факто не работают с воскресенья и намерены бастовать до четверга.

Кроме того, ведущие профсоюзы проводят во вторник трехчасовую предупредительную забастовку с полудня по местному времени. Также бастуют работники государственных банков.

На среду объявлена суточная общенациональная забастовка, которая вновь затронет все без исключения виды транспорта, также из-за нее будет прекращено воздушное сообщение в стране. Отменены сотни рейсов.

Забастовщики протестуют против мер правительства по сокращению расходов в обмен на кредитную поддержку ЕС и Международного валютного фонда.

Кроме того, транспортники недовольны грядущим реформированием отрасли, которое, как они считают, снизит их доходы и может привести к увольнениям.