Российская оппозиция объединилась в партию

Представители российской оппозиции в понедельник, 13 декабря, учредили "Партию народной свободы", передает РИА Новости. Решение о создании политического объединения было принято на съезде демократической коалиции "За Россию без произвола и коррупции".

"Партия народной свободы" была учреждена по итогам голосования, в котором поучаствовали 168 представителей коалиции из 51 региона РФ. Планируется создание региональных отделений.

Сопредседателями новой партии избраны Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков.

Впрочем, неясно будет ли зарегистрована партия Минюстом. Михаил Касьянов заявил, что при неудачном раскладе оппозиция "продолжит борьбу в рамках коалиции". Борис Немцов, заявил следующее: "Если нас не зарегистрируют, то они распишутся в нелегитимности выборов и парламентских, и президентских". Владимир Милов выразил уверенность в том, что "Партия народной свободы" получит одобрение Минюста. "Нас зарегистрируют, и мы пройдем в Думу. Но если этого не случится, тогда и поговорим", - приводит его заявление на съезде Лента.ру.

Участники демократической коалиции подчеркивают, что в случае регистрации они планируют участвовать во всех выборах, в том числе парламентских и президентских, а также в региональные органы власти.

Как отмечал на съезде Немцов, программа партии должна быть "очень простой" и основываться на четырех принципах - "глубокая политическая реформа, народовластие, борьба с криминалом и установление европейских стандартов жизни". По словам Михаила Касьянова, основная цель оппозиционной партии - это смена власти в России демократическим путем.

Коалиция демократических сил "За Россию без произвола и коррупции" была образована в середине сентября. Коалиция была основана на базе оппозиционных движений "Солидарность" и "Демократический выбор", а также Республиканской партии и Российского народно-демократического союза. Вскоре после образования коалиции ее лидеры заявили о намерении создать собственную партию, а также выдвинуть единого демократического кандидата на президентских выборах 2012 года.