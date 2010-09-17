Российские оппозиционеры создали коалицию

Представители российской оппозиции 16 сентября объявили о подписании соглашения о создании коалиции, сообщает "Эхо Москвы". Объединение получило название "За Россию без произвола и коррупции". В число лидеров коалиции вошли лидер РНДС Михаил Касьянов, член движения "Солидарность" Борис Немцов, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов и экс-глава ликвидированной Республиканской партии Владимир Рыжков.

Первая акция вновь созданного движения запланирована на 9 октября. Это будет митинг протеста, который состоится в Москве. Подробности мероприятия пока неизвестны. Михаил Касьянов назвал главной задачей коалиции смену стратегического курса страны, для которой, по его словам, необходима передача власти.

Как сообщает РИА Новости, создатели объединения "За Россию без произвола и коррупции" хотят зарегистрировать его как партию. Для этого в ближайшее время будут поданы документы в Минюст. Коалиция также планирует принять участие в парламентских выборах 2011 года и президентских выборах 2012 года. Для участия в последних оппозиционерами будет выдвинут единый кандидат.