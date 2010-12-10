Саакашвили: Грузия сможет экспортировать в Европу чистую энергию

Грузия в скором времени будет способна стать экспортером чистой энергии в Европу, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в Канкуне (Мексика) на 16-й Международной конференции по изменению климата. Об этом сообщают грузинские журналисты из Канкуна.

По утверждению президента, Грузия готова принять участие в мероприятиях по изменению климата и даже способна стать "модельной страной" в этой области.

"Грузия может превратиться в карбонейтральную страну, которая развивается на основе чистой энергии. Наша страна обладает потенциалом для выработки обновляемых энергоресурсов и их экспорта в европейские страны через Турцию, что позволит Грузии со временем трансформироваться в широкомасштабного экспортера чистой энергии в Европу", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

По словам М.Саакашвили, "Грузия, хоть и небольшая страна, но она способна оказать немалое влияние на решение проблемы, особенно в регионе".

"Нам удалось сформировать дружественную инвестиционную среду, которая обеспечила приток миллиардов долларов в программу освоения обновляемых энергоресурсов, и особенно - в развитие гидроэлектроэнергии. Результат нашего быстрого прогресса выражается в том, что свыше 80% производства электроэнергии в Грузии приходится на обновляемые источники", - проинформировал М.Саакашвили участников конференции.