Украинцы Португалии почтили память жертв Голодомора

28 ноября украинская община Португалии провела мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом УНИАН сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел САДОХА.

По его словам, в тот день 10 священников УГКЦ и 10 священников УПЦ Вселенского патриархата в Португалии отправили поминальные панихиды по жертвам Голодомора. На площади Мартин Мониж в Лиссабоне состоялся митинг-реквием с участием представителей Посольства Украины в Португалии.

Посол Украины в Португалии Александр НИКОНЕНКО призвал общину не забывать свою историю и продолжать распространять правду о ней в мире.

Со словами солидарности с украинским народом выступил депутат португальского парламента, председатель парламентской комиссии по международным отношениям Жозе Рибейро КАСТРО, который напомнил, что продолжает настаивать на том, чтобы парламент его страны законодательно признал Голодомор геноцидом украинского народа, как это уже сделали пять городских советов Португалии (Грандулы, Алканены, Лагоша, Агеды и Абрантеша).

Во время митинга выступили также историк Луиш РИБЕЙРО, заместитель председателя Ассоциации украинцев в Португалии «Собор» Василий ОСТАПЬЮК и ряд других гостей.

Председатель Христианского движения украинцев в Португалии Иван ОНИЩУК в своей речи выразил резкое неудовлетворение позицией Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, озвученной им во время сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в апреле этого года, когда Президент заявил, что признавать Голодомор как факт геноцида того или иного народа неправильно и несправедливо.

В завершение митинга заместитель председателя Союза украинцев в Португалии Николай ЧАБАН призвал всех подписать петицию к В.ЯНУКОВИЧУ относительно публичного признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и пожелал ему “повернуть голову в сторону Украины и стать украинским Президентом”.

После митинга состоялась поминальная часть мероприятия, в ходе которой присутствующие зажгли «свечу моления», после чего прошла панихида по жертвам Голодомора и мирное шествие, которое украинская община Португалии проводит уже в течение шести лет.