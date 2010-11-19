Президент Литвы наложила вето на закон о двойном гражданстве

Президент Литвы Даля Грибаускайте наложила вето на закон о двойном гражданстве, принятый сеймом недавно, сообщает РосБизнесКонсалтинг. По словам главы государства, причина не в том, что закон плох по своим намерениям, которые она разделяет, а в том, что нельзя обманывать самих себя - расширить список людей, на которых это право распространяется, можно только с внесением поправок в конституцию, сообщает пресс-служба администрации президента Литвы.

В Конституции Литвы прописано: двойное гражданство возможно только в исключительных случаях по указам президента. В принятом же законе предлагается распространить его на всех граждан, эмигрировавших до провозглашения независимости (11 марта 1990 г.), а также тех, кто эмигрировал позже в страны ЕС и НАТО.