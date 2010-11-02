Наблюдатели: выборы в Украине не отвечали стандартам Совета Европы

Выборы в органы местной власти в Украине, состоявшиеся 31 октября, не отвечали в полной мере стандартам Совета Европы.

Об этом заявили представители миссии наблюдателей Совета Европы на украинских выборах, сообщает блог Совета Европы «Human Rights Europe».

«Те, кто принял закон, позволивший политически несбалансированные составы избирательных комиссий и способствовавший, в частности, отмене регистрации кандидатов в последний момент перед выборами, должны бы признать, что голосование не соответствовало стандартам, которые мы хотели увидеть, в частности, всем требованиям европейских стандартов о честных, прозрачных и профессионально организованных выборах», - заявила глава делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун МОСЛЕР-ТЬОРНСТРЬОМ.

«День голосования продемонстрировал слабость нового избирательного закона, принятого всего за три месяца до этих выборов», - добавил представитель Комитета регионов ЕС Тиит КАЛЛАСВЕЕ.

Члены делегации также выразили обеспокоенность сообщениями о том, что фальшивые бюллетени могли быть «вброшены» в урны для голосования.

«Украина уже продемонстрировала, что может делать лучше, например, во время президентских выборов в этом году», - подчеркнула Г.МОСЛЕР-ТЬОРНСТРЬОМ.