Российские СМИ тиражируют слухи: Ющенко может ввести чрезвычайное положение

Политическое противостояние в Украине близко к критической точке. По Киеву расходятся упорные слухи, что в четверг президент Украины Виктор Ющенко может издать указы о введении в стране чрезвычайного положения и отставке правительства, сообщает newsru. Сегодня же Ющенко проведет внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Из регионов в столицу завозится подкрепление для сторонников парламентско-правительственной коалиции, поддерживающей премьер-министра страны Виктора Януковича. По данным МВД, их уже насчитывается в Киеве около 20 тысяч. Лидеры оппозиции сдерживают своих приверженцев и не рекомендуют проводить массовых акций.

Верховная Рада планирует заслушать сегодня отчеты глав силовых ведомств об их деятельности по обеспечению безопасности и общественного порядка. В то же время секретариат президента уже не признает парламент действующим в связи указом Виктора Ющенко о его роспуске. Поэтому вряд ли в зале заседаний появятся министр обороны и руководитель Службы безопасности Украины, которые входят в правительство по квоте президента, передает ИТАР-ТАСС.

Сегодня же в 12:00 по московскому времени должно состояться внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины под председательством президента Ющенко. Такую информацию в интервью журналистам обнародовала в среду руководитель информационного управления секретариата президента Лариса Мудрак. При этом тему заседания СНБО она не уточнила.