Польский суд отпустил Закаева
Решение Британии действует на территории всего ЕС?
Польский суд принял решение об освобождении главы правительства Чечни в изгнании Ахмеда ЗАКАЕВА, задержанного в пятницу в Варшаве на основании ордера, переданного Россией в Интерпол.
В Польшу живущий в Великобритании А.ЗАКАЕВ прилетел для участия во Всемирном чеченском конгрессе, передает Би-Би-Си.
"Решение суда не является окончательным, прокуратура может оспорить его в апелляционной инстанции", - цитирует ИТАР-ТАСС пресс-секретаря окружного суда Войцеха МАЛЕКА.
В.МАЛЕК уточнил, что А.ЗАКАЕВ может покинуть территорию Польши, однако в случае, если будет рассматриваться дело об его экстрадиции, А.ЗАКАЕВА могут попросить приезжать на слушания.
"Бесспорным фактом является предоставление ЗАКАЕВУ статуса беженца в Великобритании, - отметил судья Петр СХАБ. - Не вызывает сомнения, что решение властей одного из государств-членов ЕС действует на территории всего Евросоюза".
По неподтвержденной информации, прокуратура требовала максимального срока ареста - 40 суток. Однако адвокат А.ЗАКАЕВА Радослав БАШУК в беседе с польскими журналистами ранее выразил надежду на то, что суд не удовлетворит этого требования.
В то же время российская генеральная прокуратура готовит документы на выдачу А.ЗАКАЕВА, сообщила представитель ведомства Марина ГРИДНЕВА.
"В связи с задержанием Ахмеда ЗАКАЕВА на территории Польши, в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, в настоящее время Генпрокуратурой России готовятся материалы с переводом на польский язык, которые будут направлены компетентным органам Польши для решения вопроса о его экстрадиции в Россию", - заявила она.
А.ЗАКАЕВ - бывший полевой командир, бывший министр культуры и вице-премьер непризнанной Ичкерии. С 2000 года он живет в Лондоне; его имя значится в числе организаторов Всемирного чеченского конгресса.
В 2002 году российская Генпрокуратура заочно предъявила А.ЗАКАЕВУ обвинения по 13 пунктам, включая убийство, терроризм и захват заложников, и потребовала от Британии его выдачи.
На сайте Интерпола значится, что А.ЗАКАЕВ разыскивается за "преступления против жизни и здоровья", похищения людей, участие в организованной преступной группе и терроризм.
В 2003 году Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции А.ЗАКАЕВА, получившего в Британии политическое убежище.