Польский суд отпустил Закаева

Польский суд принял решение об освобождении главы правительства Чечни в изгнании Ахмеда ЗАКАЕВА, задержанного в пятницу в Варшаве на основании ордера, переданного Россией в Интерпол.

В Польшу живущий в Великобритании А.ЗАКАЕВ прилетел для участия во Всемирном чеченском конгрессе, передает Би-Би-Си.

"Решение суда не является окончательным, прокуратура может оспорить его в апелляционной инстанции", - цитирует ИТАР-ТАСС пресс-секретаря окружного суда Войцеха МАЛЕКА.

В.МАЛЕК уточнил, что А.ЗАКАЕВ может покинуть территорию Польши, однако в случае, если будет рассматриваться дело об его экстрадиции, А.ЗАКАЕВА могут попросить приезжать на слушания.

"Бесспорным фактом является предоставление ЗАКАЕВУ статуса беженца в Великобритании, - отметил судья Петр СХАБ. - Не вызывает сомнения, что решение властей одного из государств-членов ЕС действует на территории всего Евросоюза".

По неподтвержденной информации, прокуратура требовала максимального срока ареста - 40 суток. Однако адвокат А.ЗАКАЕВА Радослав БАШУК в беседе с польскими журналистами ранее выразил надежду на то, что суд не удовлетворит этого требования.

В то же время российская генеральная прокуратура готовит документы на выдачу А.ЗАКАЕВА, сообщила представитель ведомства Марина ГРИДНЕВА.

"В связи с задержанием Ахмеда ЗАКАЕВА на территории Польши, в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, в настоящее время Генпрокуратурой России готовятся материалы с переводом на польский язык, которые будут направлены компетентным органам Польши для решения вопроса о его экстрадиции в Россию", - заявила она.

А.ЗАКАЕВ - бывший полевой командир, бывший министр культуры и вице-премьер непризнанной Ичкерии. С 2000 года он живет в Лондоне; его имя значится в числе организаторов Всемирного чеченского конгресса.

В 2002 году российская Генпрокуратура заочно предъявила А.ЗАКАЕВУ обвинения по 13 пунктам, включая убийство, терроризм и захват заложников, и потребовала от Британии его выдачи.

На сайте Интерпола значится, что А.ЗАКАЕВ разыскивается за "преступления против жизни и здоровья", похищения людей, участие в организованной преступной группе и терроризм.

В 2003 году Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции А.ЗАКАЕВА, получившего в Британии политическое убежище.