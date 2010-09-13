В деле о катастрофе самолета Качиньского допросили 300 свидетелей

В рамках расследования аварии самолета Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, допрошено более 300 свидетелей. Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Польши Анджей Серемет, передает Польское агентство печати (ПАП). Прокурор отметил, что польская и российская сторона слаженно проводят расследование причин случившегося. А.Серемет также сообщил, что в октябре 2010 г. ожидает визита представителя Генпрокуратуры РФ для подписания меморандума о сотрудничестве. Такое соглашение, по его словам, должно существенно ускорить расследование авиакатастрофы.

Напомним, 10 апреля 2010 г. в Смоленской области под Печерском при заходе на посадку в аэропорт Северный в условиях сильного тумана разбился самолет Ту-154 президента Польши. На борту были 96 человек, 88 из которых летели в составе официальной делегации. Все пассажиры самолета погибли, в том числе Л.Качиньский с супругой, высокопоставленные государственные чиновники, представители силовых органов и военного командования, известные общественные деятели Польши.

РБК-Украина