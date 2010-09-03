Под Минском найден мертвым руководитель сайта Хартия-97

Основатель и руководитель ведущего оппозиционного сайта Белоруссии Хартия-97 Олег Бебенин найден мертвым у себя на даче под Минском сегодня около 17.30.

Причина смерти 36-летнего журналиста пока не известна, серьезных болезней у него не было. У Олега Бебенина остались жена и двое сыновей.

В редакции Хартии-97, напоминает Газета.ру, в марте белорусские спецслужбы провели обыск, в ходе которого редактор сайта Наталья Радина, по ее словам, была избита.