Солдаты Африканского союза отбили у исламистов стратегическую трассу

Боевые подразделения миссии Африканского союза в Сомали взяли сегодня под свой контроль стратегически важную трассу - улицу Мука аль-Мукарама в Могадишо, сообщает Газета.ру со ссылкой на портал allAfrica.com.

Мука аль-Мукарама соединяет президентский дворец и правительственный квартал с международным аэропортом. Она является главной трассой, по которой международные силы Африканского союза, насчитывающие 6300 военнослужащих из Уганды и Бурунди, получают снабжение.

Подразделения союза создали на Мука аль-Мукарама ряд блокпостов для поддержания контроля над трассой.

При этом были вытеснены отряды исламистского движения «Аль-Шабаб», которые с начала недели ведут бои за захват города.

Тем не менее, официальный представитель «Аль-Шабаб» заявил, что боевые действия продлятся до тех пор, пока у правительственных войск не закончатся боеприпасы. Он пообещал, что отряды «Аль-Шабаб» захватят Могадишо «в течение недели и создадут в Сомали исламское государство.