Нидерланды уводят войска из Афганистана

Военный контингент Нидерландов сегодня официально завершает свое присутствие в Афганистане – в составе сил международной коалиции, передает Радио «Свобода».

По словам командующего голландскими вооруженными силами генерала Петера Ван УМА, миссии, состоящей в последнее время из тысячи 950 солдат, удалось достичь некоторых успехов в обеспечении безопасности в провинции Урузган.

Контроль над этой территорией теперь передается американским и австралийским военным.

За четыре года присутствия в Афганистане были убиты не менее 24-х голландских солдат. Ранее в 2010 году вопрос о продлении миссии Нидерландов привел к роспуску правительства этой страны.