Нидерланды уводят войска из Афганистана
12:31, 01 августа 2010Мир
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За четыре года убиты 24 солдата
Военный контингент Нидерландов сегодня официально завершает свое присутствие в Афганистане – в составе сил международной коалиции, передает Радио «Свобода».
По словам командующего голландскими вооруженными силами генерала Петера Ван УМА, миссии, состоящей в последнее время из тысячи 950 солдат, удалось достичь некоторых успехов в обеспечении безопасности в провинции Урузган.
Контроль над этой территорией теперь передается американским и австралийским военным.
За четыре года присутствия в Афганистане были убиты не менее 24-х голландских солдат. Ранее в 2010 году вопрос о продлении миссии Нидерландов привел к роспуску правительства этой страны.
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