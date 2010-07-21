Инаугурация Президента Польши будет через неделю после решения суда
23:17, 21 июля 2010Мир
998 0
Жалобы рассматриваются 3 августа
Инаугурация Президента Польши состоится не позже 10 августа.
Об этом идет речь в сообщении Верховного суда Польши, текстом которого располагает агентство УНИАН.
Суд, который должен утвердить результаты выборов, рассмотрит жалобы 3 августа.
Согласно законодательству Польши, в случае утверждения результатов выборов, не позже, чем через 7 дней, должна состояться инаугурация нового главы Польского государства.
Как сообщал УНИАН, кандидат от правящей в Польше „Гражданской платформы” Бронислав КОМОРОВСКИЙ выиграл во втором туре внеочередные президентские выборы.
Б.КОМОРОВСКОГО поддержали 53% избирателей, лидера оппозиционной партии „Право и справедливость” Ярослава КАЧИНСКОГО - 47%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter