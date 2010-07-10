Русский полковник, выйдя из тюрьмы, вернулся в свой дом в США

Один из помилованных президентом РФ россиян, на которых США обменяли десятерых подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, - бывший сотрудник спецслужб Александр Запорожский - будет жить, скорее всего, в своем доме в городке Кокисвилл в штате Мэриленд, сообщил американский телеканал CBS.

"Бывший российский полковник, один из четверых шпионов, освобожденных из российских тюрем, когда-то жил в Балтиморе, и у него до сих пор есть загородный дом", - сообщает телеканал.

По данным CBS, некоторые жители Кокисвилла предполагали, что их сосед может быть освобожден в рамках крупнейшего с советских времен шпионского обмена, и очень надеялись увидеть его имя в списке освобожденных. "Я считаю его американским героем, а не шпионом", - поделился с журналистами один из соседей Запорожского.

По неподтвержденным данным, стоимость дома Запорожского составляла 980 тысяч долларов. Запорожский, по утверждениям американских СМИ, приобрел его в 1999 году.

Как утверждает CBS, в доме живет один из сыновей Запорожского. У самого Запорожского, как сообщают СМИ, есть вид на жительство в США. Госдепартамент США в пятницу не ответил на вопросы РИА Новости касательно американского гражданства освобожденных "по обмену".