У министра внутренних дел Германии угнали автомобиль
16:37, 08 июля 2010Мир
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Вором оказался поляк
У министра внутренних дел Германии Томаса де МЕЗЬЕРА угнали автомобиль.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя дрезденской полиции Томаса ГАЙТНЕРА, автомобиль был вскоре найден в Дрездене. Похитителем автомобиля Audi, которым в последнее время пользовалась дочь министра, оказался 33-летний гражданин Польши.
"Возможно, вор не знал, что угоняет машину министра внутренних дел. Нам немного повезло, что мы смогли поймать похитителя", - сказал Т.ГАЙТНЕР.
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