У министра внутренних дел Германии угнали автомобиль

У министра внутренних дел Германии Томаса де МЕЗЬЕРА угнали автомобиль.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя дрезденской полиции Томаса ГАЙТНЕРА, автомобиль был вскоре найден в Дрездене. Похитителем автомобиля Audi, которым в последнее время пользовалась дочь министра, оказался 33-летний гражданин Польши.

"Возможно, вор не знал, что угоняет машину министра внутренних дел. Нам немного повезло, что мы смогли поймать похитителя", - сказал Т.ГАЙТНЕР.