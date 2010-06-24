Премьер-министром Австралии впервые в истории стала женщина

Джулия Гиллард станет первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Австралии, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В четверг, 24 июня, Гиллард была избрана главой правящей Лейбористской партии, сменив на этом посту Кевина Радда.

Голосование, в котором участвовали 112 депутатов парламента от лейбористов, было безальтернативным. Радд, у которого, по мнению аналитиков, практически не было шансов выиграть внутрипартийные выборы, свою кандидатуру не выставлял. Кевин Радд возглавлял австралийских лейбористов с 2006 года, в декабре 2007 года после победы партии на выборах он занял пост премьер-министра.

Гиллард официально станет премьер-министром Австралии после церемонии приведения к присяге, которая состоится в ближайшие часы.

Джулия Эйлин Гиллард (Julia Eileen Gillard) родилась 29 сентября 1961 года в Уэльсе, Великобритания. В Австралию ее семья переехала в 1966 году. Гиллард станет не только первой женщиной премьер-министром Австралии, но и первым человеком, занявший столь высокий правительственный пост, не будучи уроженцем страны.

Прежний премьер-министр и лидер партии, напоминает РосБизнесКонсалтинг, сам поставил вопрос о вотуме доверия к себе после того, как Дж.Гиллард выразила личное недоверие политике премьер-министра. Популярность Кевина Радда существенно сократилась в последние месяцы на фоне перестановок среди оппозиционных лидеров Австралии и недовольства населения политикой лейбористов: увеличением налогов на деятельность горнодобывающих предприятий, играющих существенную роль в австралийской экономике, а также проектами организации торговли квотами на выброс парниковых газов по примеру европейского рынка.