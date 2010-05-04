Арестован подозреваемый в попытке теракта в Нью-Йорке

Власти США в ночь на вторник арестовали мужчину, подозреваемого в попытке взрыва на Таймс-сквер в Нью-Йорке в субботу вечером, передает телеканал MSNBC со ссылкой на источники близкие к расследованию.

В минувшую субботу вечером в самом многолюдном месте Нью-Йорка - Таймс-сквер, было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство в припаркованном на площади автомобиле Nissan Pathfinder 1993 года выпуска. Власти страны расценили инцидент как "потенциальную террористическую атаку".

Источники сообщили, что в качестве подозреваемого был арестован натурализованный американский гражданин Шахзад Файсал (Shahzad Faisal), который недавно вернулся из Пакистана, где провел несколько месяцев.

Именно Шахзад Файзал, по данным следствия, приобрел за 1300 долларов старый Nissan Pathfinder у жителя Коннектикута.

Полиция уже допросила прежнего владельца автомобиля, он находится вне подозрений.

Ранее ответственность за попытку взрыва в Нью-Йорке взяли на себя пакистанские талибы, напоминает РИА "Новости".