В центре Нью-Йорка загорелся автомобиль с бомбой

Автомобиль, из-за которого пришлось эвакуировать людей с нью-йоркской площади Таймс-сквер вечером в субботу, был заминирован, но взрывное устройство по какой-то причине не сработало, сообщает Лента.ру.

Прохожие обратили внимание, что из припаркованного Nissan Pathfinder шел дым. Когда пожарные ликвидировали возгорание, они увидели на заднем сиденье подозрительные предметы.

По версии полицейского управления города, "...взрывное устройство обнаружил конный полицейский. Он увидел в багажнике припаркованного внедорожника Nissan Pathfinder металлическую коробку, из которой шел дым. Полицейский вызвал подмогу. В результате оказалось, что в машине, припаркованной между 7-й и 8-й авеню на Бродвее, находилась бомба. В машине найдены элементы взрывного устройства, включая баллоны с пропаном, некий черный порошок, бензин и часовой механизм", - цитирует представителя полиции РИА "Новости".

Как отмечает сайт газеты New York Post, уже установлено, что номерные знаки автомобиля закреплены за Ford F-150 из Коннектикута.

Полиция подозревает, что машина была приготовлена для совершения теракта.