ЕС приветствует новую стратегию Грузии

Евросоюз приветствует новую стратегию Тбилиси в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявила в среду высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности баронесса Кэтрин Эштон.

Одобренная правительством Грузии 28 января стратегия под названием "Участие путем сотрудничества", как говорится в тексте этого документа, "отражает устойчивое решение Грузии достичь полной деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, остановить процесс аннексии оккупированных территорий Российской Федерацией и мирным путем провести реинтеграцию этих территорий и населения в конституционное пространство Грузии. Власти Грузии стремятся достичь поставленной цели лишь мирным и дипломатичным путем. Исключают возможность решения конфликта военным путем".

"ЕС приветствует приверженность Грузии разрешить конфликт исключительно мирными средствами и путем дипломатических усилий", - говорится в заявлении Эштон, поступившем в РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС призвала правительство Грузии провести консультации со всеми заинтересованными сторонами в отношении подготовки плана действий по реализации данной стратегии.

Эштон приветствовала также намерение Тбилиси выработать нейтральные рамки взаимодействия "с властями, контролирующими Абхазию и Южную Осетию", призвав все стороны ввести их как можно скорее.

Эштон подтвердила поддержку Евросоюзом независимости и территориальной целостности Грузии.