Число жертв снежной лавины в Афганистане достигло 120 человек

Число жертв, извлеченных из-под снежной толщи на перевале Саланг, связывающем северные провинции Афганистана с центральными районами страны, к настоящему моменту достигло 120 человек.

Об этом сообщил журналистам начальник управления полиции провинции Парван Абдуррахман Саид ХЕЙЛИ, передает РИА «Новости».

По словам полицейского, спасательные работы на перевале продолжаются.

В понедельник и вторник снежные лавины сошли с гор на южном склоне перевала, и погребли под собой сотни машин, микроавтобусов и грузовиков.

Как сообщил представителям СМИ министр внутренних дел ИРА Мохаммад Ханиф АТМАР, лавины накрыли горный серпантин на протяжении 3,5 километра. К настоящему времени расчищено всего два километра дороги. По словам С.Х.АТМАРА, под снежной толщей могут находиться еще десятки погибших.

По данным министра обороны Афганистана Абдула Рахима ВАРДАКА, военнослужащие 201-го армейского корпуса вызволили из снежного плена более 2,5 тысячи невредимых и около 300 раненных людей.