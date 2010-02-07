Если Сербия войдет в НАТО, Россия изменит позицию по Косово

Если Сербия войдет в НАТО, Москва будет вынуждена пересмотреть свое отношение к независимости Косова. Такое заявление сделал Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. "Если Белград захочет стать членом Североатлантического альянса, ему придется признать независимость Косово, в таком случае и Россия будет вынуждена переменить свою позицию по данному вопросу, так как русские не могут быть большими сербами, чем сами сербы", - передает слова дипломата телерадиостанция В92.

До настоящего момента ни Белград, ни Москва не признают независимость края с центром в Приштине.

В октябре 2009 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что его страна не рассматривает вопрос членства в НАТО, а сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках программы "Партнерство ради мира".

Из граничащих с Сербией стран не являются членами НАТО только Босния и Герцеговина, Македония и Черногория. При этом 2 октября 2009 г. делегация из Сараево подала официальную заявку на членство в организации, Подгорица и Скопье тоже заявляли о своем желании войти в альянс.