Обама устроит силовикам «разбор полетов»

Президент США Барак Обама проведет сегодня антитеррористическое совещание.

Оно будет посвящено прежде всего безопасности на борту пассажирских самолетов.

Судя по сообщениям из Белого дома, Обама устроит своим подчиненным настоящий «разбор полетов». Больше других достанется руководителям разведок и служб безопасности, поясняют американские СМИ. Население США и власти до сих пор шокированы инцидентом, произошедшим в конце декабря. Уроженец Нигерии пытался подорвать самолет, следовавший по маршруту Амстердам-Детройт. Теракта чудом удалось избежать благодаря слаженным действиям пассажиров и членов экипажа. При этом, как передает Ньюзруком, американские спецслужбы знали о готовящейся атаке, но не смогли ее предотвратить. Как заявил после ЧП американский лидер, произошедшее свидетельствует о «системном сбое» в работе соответствующих служб. Обаму уже ознакомили с предварительными результатами расследования. Сегодня ему представят полный отчет о том, как человек со взрывчаткой смог попасть на борт аэробуса.

Обама также планирует сегодня обсудить эффективность новых правил по досмотру авиапассажиров. Эхо Москвы