На востоке Польши в жилом доме взорвался газ: есть жертвы

В воскресенье в польском городе Радомь на востоке страны в одном из жилых домов взорвался газ, уничтоживший несколько квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских средств массовой информации, спасатели нашли в доме умершую 80-летнюю женщину, еще 5 человек были ранены, 4 из которых доставлено в больницу.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома.

«Взрыв был достаточно мощный. Уничтожены все квартиры на одной лестничной площадке», - передает TVN24.

Вещи, находившиеся в квартирах, по словам очевидцев, разбросаны на 50-80 метров от дома.

Пожарные затушили пожар, который распространился после взрыва в двух квартирах.

Эксперты пока не определили причину взрыва.