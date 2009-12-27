На востоке Польши в жилом доме взорвался газ: есть жертвы
18:41, 27 декабря 2009Мир
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Уничтожено несколько квартир
В воскресенье в польском городе Радомь на востоке страны в одном из жилых домов взорвался газ, уничтоживший несколько квартир.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских средств массовой информации, спасатели нашли в доме умершую 80-летнюю женщину, еще 5 человек были ранены, 4 из которых доставлено в больницу.
Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома.
«Взрыв был достаточно мощный. Уничтожены все квартиры на одной лестничной площадке», - передает TVN24.
Вещи, находившиеся в квартирах, по словам очевидцев, разбросаны на 50-80 метров от дома.
Пожарные затушили пожар, который распространился после взрыва в двух квартирах.
Эксперты пока не определили причину взрыва.
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