При подрыве "Невского экспресса" использовали пластическую взрывчатку

Во взрывном устройстве, сработавшем на пути "Невского экспресса", использовался комбинированный заряд, в состав которого входила пластическая взрывчатка. К такому выводу пришли представители правоохранительных органов, причастные к расследованию теракта.

Взрывное устройство, рассказали собеседники агентства, было оснащено механическим замедлителем взрыва "на основе штатного взрывателя ручной гранаты УЗРГМ". Время срабатывания взрывателя такого типа составляет от 3,2 до 4,2 секунды, что, по словам представителей правоохранительных органов, позволяет предположить, что преступники собирались подорвать локомотив, однако не учли высокую скорость движения поезда.

Представители правоохранительных органов также сообщили, что второе взрывное устройство, заложенное недалеко от места первого взрыва, не сработало в полную силу из-за "зонтика" - генератора радиопомех, включенного спецслужбами в районе происшествия.

Ранее сообщалось, что мощность взрывного устройства, сработавшего вечером в пятницу на пути следования "Невского экспресса", составляла около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. По факту происшествия возбуждено дело по статьям УК РФ "Терроризм" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия или взрывчатых веществ" .

Фоторобот подозреваемого в причастности к теракту, сообщает ИТАР-ТАСС, в воскресенье, 29 ноября, был разослан в территориальные подразделения правоохранительных органов. По словам министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева, речь идет о мужчине "за 40 лет, коренастого телосложения, рыжеволосом". Глава МВД отметил, что на месте происшествия продолжают работать следователи, кроме того, проводится опрос жителей близлежащих населенных пунктов, которые могли стать свидетелями подготовки теракта.

Лента.ру