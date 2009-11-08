Медведев: Европа и НАТО – не одно и то же

Договор о европейской безопасности позволит обсуждать насущные проблемы и странам, входящим в НАТО, и не членам альянса, такой документ не будет противопоставлением НАТО, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Два слова скажу в отношении идеи Договора об общеевропейской безопасности. Его смысл заключается именно в том, чтобы такую площадку создать, чтобы мы все могли иметь возможность обсуждения самых насущных проблем - и государства, входящие в НАТО, и государства Европы, которые в НАТО не входят. В противном случае государства, которые не входят в НАТО, всё равно будут чувствовать себя не вполне комфортно. Я это не к тому, чтобы противопоставить идею этого Договора НАТО. Нам нужно просто создать универсальный механизм, где мы будем общаться, где мы будем говорить о наиболее сложных ситуациях, где мы будем говорить о том, как нам преодолевать наши внутриевропейские разногласия по тем или иным вопросам", - сказал российский президент.

По его словам, прошлогодний конфликт с Грузией показал, что "наша безопасность в Европе пока не гарантирована".

"Это европейский конфликт. То, что мы должны подумать над укреплением европейской безопасности, у меня лично никаких сомнений не вызывает. Это наше общее дело", - добавил он.