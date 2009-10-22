Порошенко встретился с Послом Китая

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО встретился с послом Китайской Народной Республики в Украине ЧЖОУ Ли.

Как подчеркнули УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов современной внешней политики Украины.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективы развития украинско-китайского сотрудничества в разных сферах. Была отмечена важность реализации сотрудничества в области высоких технологий, авиастроении, исследовании космоса, машиностроении для сельского хозяйства, развитии инфраструктуры (строительство дорог, мостов и других объектов), а также энергетики.

Обсуждался вопрос обмена визитами на высоком и наивысшем уровнях. Отдельное внимание стороны уделили состоянию подготовки к визиту заместителя премьера Государственного совета КНР ЧЖАН Децзяна в Украину, который должен состояться 26-29 октября этого года.