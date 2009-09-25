Генсек НАТО собирается в Москву

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен собирается прибыть с визитом в Москву до конца года и встретиться с российским руководством. Об этом он заявил журналистам после первой личной встречи в здании ООН с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"У меня была очень позитивная и конструктивная встреча с министром", - сказал Расмуссен.

Он выразил удовлетворение "содержанием и тональностью" беседы и надеется, что теперь у НАТО и России есть "основа для нового начала с фокусом на практическое сотрудничество".

"Я ожидаю продолжения этого политического диалога в Москве в предстоящие месяцы, до конца года", - сказал Расмуссен.

В ходе визита в Москву он рассчитывает встретиться с президентом РФ.

Отношения между Россией и НАТО ухудшились после войны в Грузии в августе 2008 года и высылки двух дипломатов постпредства РФ при НАТО в мае 2009-го.

РИА "Новости"