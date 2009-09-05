В Македонии затонуло прогулочное судно с туристами
17:57, 05 сентября 2009Мир
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По меньшей мере, 10 человек погибли
На Охридском озере в Македонии затонуло прогулочное судно с туристами. По меньшей мере, 10 человек погибли, сообщает агентство “Франс Пресс”.
Инцидент произошел сегодня. Всего на борту находились около 50 человек, в основном туристы из Болгарии.
Судно начало тонуть в тот момент, когда находилось в 200 метрах от берега. Причины произошедшего пока остаются неизвестными, отмечает «Лента.ру».
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