Евросоюз беспокоят поездки Путина и Медведева на Кавказ

Европейский Союз выразил озабоченность намерениями России подписать ряд соглашений с Абхазией и Южной Осетией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении ЕС, текст которого приведен на официальном сайте шведского председательства в Евросоюзе.

“ЕС обеспокоен визитами Президента, премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц России в Абхазии и Южной Осетии без предшествующего согласования с властями Грузии. Мы также обеспокоены намерением России подписать большой перечень соглашений, включая соглашение о сотрудничестве в военной сфере”, - отмечается в заявлении.

ЕС считает, что такие инициативы не отвечают принципам территориальной целостности и не способствуют международным усилиям по стабилизации ситуации в регионе.

Евросоюз также выразил обеспокоенность ростом напряженности в грузинских территориальных водах вблизи Абхазии.

“Мы призываем все стороны быть сдержанными и воздерживаться от провокационных действий или любых других шагов, которые могут повышать напряжение, во избежание последующей эскалации”, - отмечается в заявлении.

Европейский Союз высоко оценил взнос своей мониторинговой миссии в сохранение стабильности в регионе, однако в то же время призвал открыть европейским наблюдателям доступ на территории Абхазии и Южной Осетии.

К заявлению ЕС присоединились Хорватия, бывшая югославская республика Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Исландия, Норвегия, а также Украина.

Как сообщал УНИАН, после российско-грузинской войны, которая прошла в начале августа 2008 года, Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость и в настоящее время фактически контролируются российскими войсками.

В сентябре 2008 года ЕС одобрил решение о направлении в Грузию миссии наблюдателей, однако они и до сих пор не имеют доступа к территории этих двух непризнанных регионов