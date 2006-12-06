Мороз хочет использовать опыт Польши

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает необходимым всесторонне использовать опыт Польши в реформировании местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского парламента, об этом он заявил на встрече с Маршалом Сената Республики Польша Богданом БОРУСЕВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в рамках двухдневного официального визита председателя ВР в Польшу.

Во время встречи Б.БОРУСЕВИЧ отметил, что Украина является чрезвычайно важным партнером Польши.

В свою очередь А.МОРОЗ назвал очень важным, что межгосударственный диалог «происходит от чистого сердца».

Председатель Верховной Рады Украины считает необходимым всесторонне использовать опыт Польши в реформировании местного самоуправления. А.МОРОЗ при этом отметил, что пока в Украине не будет осуществлена политреформа в части местного самоуправления, нельзя говорить о демократизации, свободе человека, европейском выборе Украины.

Во время встречи также был обсужден вопрос о необходимости возобновления работы трехсторонней украинско-литовско-польской Ассамблеи. А.МОРОЗ предложил провести ее заседание в первом квартале 2007 года в Киеве.

Стороны также обсудили вопрос сотрудничества в энергетической сфере. В частности Б.БОРУСЕВИЧ отметил, что для Польши является чрезвычайно важным вопрос диверсификации источников энергоснабжения. А.МОРОЗ и Б.БОРУСЕВИЧ обсудили возможность совместного участия наших стран в строительстве трубопроводов, особенно, газопроводов. Председатель Верховной Рады Украины отметил необходимость комплексного подхода к сотрудничеству в этой сфере.

А.МОРОЗ проинформировал, что Верховная Рада сегодня завершила рассмотрение законов, принятие которых является условием вступления Украины во Всемирную торговую организацию и выразил надежду о положительном решении Совета ВТО 20 декабря относительно Украины.

Во время встречи также обсуждался вопрос об обеспечении потребностей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине, в частности, в сфере образования.

А.МОРОЗ также вручил Б.БОРУСЕВИЧУ орден Украины «За заслуги» I степени. Соответствующий Указ о награждении был подписан Президентом Украины, сообщил Председатель Верховной Рады. Он охарактеризовал Б.БОРУСЕВИЧА как «одного из самых верных и самых преданных друзей Украины».

Также во время официального визита в Республику Польша, А.МОРОЗ принял участие в церемониях возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата и корзины цветов к памятнику Тарасу Шевченко.