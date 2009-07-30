Обама: возможно, видим начало конца

Президент США Барак ОБАМА заявил, что предпринятые им энергичные меры по стимулированию национальной экономики помогли стране увидеть "начало конца рецессии", сообщает РИА Новости.

"Рынки растут, и финансовая система отошла от пропасти. Когда полгода назад я вступил в должность, безработица росла вдвое большими темпами. Возможно, мы видим начало конца рецессии", – сказал Б.ОБАМА, выступая на митинге в Роли (штат Северная Каролина).

Президент также выступил на защиту правительственного плана по финансовой поддержке обанкротившихся флагманов американского автопрома – компаний Chrysler и General Motors. По мнению Б.ОБАМЫ, вливание многомиллиардных государственных средств в эти компании спасло их от окончательного краха, за которым могло последовать крушение всей экономической системы США.

"В результате мы спасли сотни тысяч рабочих мест и надеемся получить деньги назад", – отметил он.

Б.ОБАМА подписал закон об антикризисных мерах в феврале этого года. Пакет мер предусматривал выделение 212 миллиардов долларов на налоговые субсидии для бизнеса и физических лиц, 267 миллиардов долларов в виде прямых бюджетных вливаний и 308 миллиардов долларов в виде бюджетных ассигнований, предназначенных на модернизацию инфраструктуры и научные разработки.

С тех пор Б.ОБАМА не раз объявлял о дополнительных вливаниях в экономику, что вызывало многочисленные критические замечания со стороны его политических противников.