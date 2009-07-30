Обама: возможно, видим начало конца
"Рынки растут, финансовая система отошла от пропасти"
Президент США Барак ОБАМА заявил, что предпринятые им энергичные меры по стимулированию национальной экономики помогли стране увидеть "начало конца рецессии", сообщает РИА Новости.
"Рынки растут, и финансовая система отошла от пропасти. Когда полгода назад я вступил в должность, безработица росла вдвое большими темпами. Возможно, мы видим начало конца рецессии", – сказал Б.ОБАМА, выступая на митинге в Роли (штат Северная Каролина).
Президент также выступил на защиту правительственного плана по финансовой поддержке обанкротившихся флагманов американского автопрома – компаний Chrysler и General Motors. По мнению Б.ОБАМЫ, вливание многомиллиардных государственных средств в эти компании спасло их от окончательного краха, за которым могло последовать крушение всей экономической системы США.
"В результате мы спасли сотни тысяч рабочих мест и надеемся получить деньги назад", – отметил он.
Б.ОБАМА подписал закон об антикризисных мерах в феврале этого года. Пакет мер предусматривал выделение 212 миллиардов долларов на налоговые субсидии для бизнеса и физических лиц, 267 миллиардов долларов в виде прямых бюджетных вливаний и 308 миллиардов долларов в виде бюджетных ассигнований, предназначенных на модернизацию инфраструктуры и научные разработки.
С тех пор Б.ОБАМА не раз объявлял о дополнительных вливаниях в экономику, что вызывало многочисленные критические замечания со стороны его политических противников.