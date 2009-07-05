Российский сухогруз, перевозивший урановое сырье, столкнулся с танкером

В проливе Эресунд между Данией и Швецией столкнулись российский сухогруз Kapitan Lus, перевозивший урановое сырье, и норвежский танкер Sundstraum. Как сообщает издание "Морской бюллетень - Совфрахт", утечки радиации не произошло.

Инцидент произошел 3 июля. Столкновение произошло в ясную хорошую погоду при отличной видимости. Сухогруз Kapitan Lus получил пробоину и сильный крен на левый борт, отмечает NEWSru.

Пробоина была в третьем трюме, в котором находился алюминий. Радиоактивный груз в специальных контейнерах находился в первом трюме, он уже перегружен на другое судно компании и следует по назначению.

Норвежский танкер, как выяснилось, столкнувшись с российским сухогрузом носовой частью - бульбой, не только дал задний ход и выдернул бульбу из пробоины, что само по себе является грубым нарушением морской практики, но после этого еще и сел на мель.

Капитан танкера - гражданин одной из стран Балтии, экипаж - смешанный, в том числе граждане Украины. По некоторым данным, экипаж или часть экипажа танкера были пьяны. Основной груз Sundstraum - метанол, часть груза - питьевой спирт.

Сухогруз Kapitan Lus приведен в Копенгаген, в настоящее время заделывается пробоина для перехода судна на судоремонтный завод.

Морская администрация Дании сообщает, что по предварительным данным, оба судна виновны в столкновении. Танкер Sundstraum не менял курс, несмотря на звуковые сигналы сухогруза и попытки связаться по УКВ. Танкер, оказывается, обесточился. В то же время российское судно не предприняло никаких действий, чтобы избежать столкновения.

Сухогруз Kapitan Lus шел под флагом Мальты, оператор и владелец судна Северное морское пароходство (Архангельск), экипаж - 13 человек, граждане России.