Журналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)

Все погибшие наемники, которых удалось идентифицировать на данный момент, ранее воевали на Донбассе против украинских военных, рассказал журналист Казанский.

7 февраля в Сирии американские военные в пух и прах разгромили российских наемников ЧВК "Вагнера".

В реальности люди едут в Сирию не от ЧВК, а подписывают контракт с некой компанией "Европолис" по гражданским специальностям, как слесари, геодезисты, топографисты и т.д. Об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

Журналисту об этом стало известно из информации на странице в соцсети Михаила Полынкова — россиянина, участника "Новороссии" Игоря Стрелкова, который еще с 2014 года занимается переправкой российских наемников на Донбасс, и потому в теме.

"Точное количество погибших до сих пор неизвестно, но российские боевики, воевавшие на Донбассе и владеющие ситуацией, утверждают, что счет идет на сотни", - отметил Казанский.

По его словам, все погибшие наемники, которых удалось идентифицировать на данный момент, ранее воевали на Донбассе против украинских военных.

Журналист опубликова список из фамилий, которые подтверждены на данный момент. При этом добавил, что информация постоянно обновляется в Twitter пользователя Necro Mancer.

1. Владимир Винограденко. Харьков. Активист ультраправой организации "Русь триединая". Принимал участие в боях за ДАП на стороне "ДНР".

2. Кирилл Ананьев. Москва. Известный в определенных кругах активист партии Эдуарда Лимонова "Другая Россия". Воевал на Донбассе. Хвастался убийствами украинцев.

Когда-то был в жесткой оппозиции к Путину, теперь же сложил голову за интересы Путина в далекой и чужой стране.

3. Станислав Матвеев. Асбест (Свердловская область). Воевал на Донбассе в 2016 году, получил от боевиков крест за заслуги. Российские журналисты уже сходили к его жене и записали интервью:

4. Игорь Косотуров. Асбест (Свердловская область). Воевал на Донбассе в пиар-батальоне российского писателя Захара Прилепина. Прилепин уже подтвердил этот факт, как и факт гибели Косотурова в Сирии.

5. Алексей Шихов, Нижний Новгород. Ранее воевал за боевиков "ЛНР" и не знал, что фотографироваться с Грэмом Филипсом — плохая примета.

6. Владимир Логинов. Казак из Калининграда (Кенигсберга). Это не фейк, так и написано.

7. Алексей Ладыгин, Рязань. Принимал участие в боях за Дебальцево.

"Разные источники, имеющие отношение к боевикам "ЛДНР", подтверждают, что в Сирии действительно погибло очень много наемников. Причем, в результате артобстрела тела пострадали настолько, что многих придется собирать буквально по кусочкам", - рассказал журналист.

"Россия использует одно и то же пушечное мясо в Сирии и на востоке Украины. Это еще одно доказательство того, что на Донбассе идет не гражданская война, а противостояние с Россией. При этом Россия воюет достаточно подло, используя в основном парамилитарные формирования, вроде ЧВК "Вагнера", кураторства над которыми официально не признает", - подытожил Казанский.

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.

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12 февраля Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии. Явлинский считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.

Издание Bloomberg 13 февраля сообщило, что более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне, уничтожены в результате удара коалиции США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В Кремле не ответили, в каком статусе воюют в Сирии те россияне, которые ранее участвовали в боях против Украины на Донбассе.