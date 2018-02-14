"Вопрос ваш не понимаем" - в Кремле заявили, что ничего не знают об убитых в Сирии наемниках "Вагнера"

Песков призвал не руководствоваться "ошибочной информацией" о гибели россиян в Сирии и "серьезно подходить к описанию подобных эпизодов".

В Кремле не ответили, в каком статусе воюют в Сирии те россияне, которые ранее участвовали в боях против Украины на Донбассе.

Читайте такжеВ России рассказали, сколько платили родственникам за погибших наемников из ЧВК "Вагнера"Собственный корреспондент УНИАН в РФ попросил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова разъяснить статус таких россиян, в частности, что, многие погибшие в результате боестолкновений в Сирии граждане РФ ранее "засветились" на Донбассе, а российское государство называло их "добровольцами" и "ополченцами".

Песков сказал: "Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, которая позволила бы делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ, они не относятся к вооруженным силам РФ, это все, что можно констатировать. Но в любом случае они остаются гражданами РФ".

На вопрос о возможности введения траура в связи с якобы гибелью россиян в Сирии, он заявил журналистам, что не понимает его сути, поскольку подтвержденных данных нет.

"Я не понял сути: в связи с чем должен объявляться траур?", - уточнил Песков, отметив, что о погибших ничего не известно. "Нам тоже (не известно), поэтому вопрос ваш не понимаем", - добавил он.

Песков призвал не руководствоваться "ошибочной информацией" о гибели россиян в Сирии и "серьезно подходить к описанию подобных эпизодов".

"Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных", - сказал Песков.

При этом он заверил, что Россия не планирует вводить законодательные ограничения на частные поездки своих граждан в Сирию. "Никаких законодательных запретов не практикуется, мне неизвестно, чтобы они обсуждались", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Кремль решать вопрос с возможным присутствием граждан с российскими паспортами в зоне боевых действий в Сирии.

"Мне неизвестно о том, что эта тема каким-то образом прорабатывается. Никаких ограничений или законодательных запретов на такие поездки нет", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что различные российские ведомства, в том числе МИД, практикуют заявления, в которых содержатся предупреждения об опасностях, сопутствующих поездкам в ту или иную страну.

Как сообщалось, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнер» может достигать 600 человек.