Элегантность с глубоким декольте: 36-летняя Натали Портман блеснула на премьере фильма "Аннигиляция" (фото)

Для премьеры 36-летняя Портман выбрала черное платье с глубоким декольте и пышной юбкой итальянского дизайнера Valentino.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Аннигиляция" (Annihilation), главные роли в котором исполнили Натали Портман, Тесса Томпсон, Дженнифер Джейсон Ли и Джина Родригез.

Читайте такжеБеременная победительница Евровидения-2016 снялась в нежной фотосессии

Прежде чем отправиться в зал, звезды кино позировали фотографам и общались с журналистами. Пожалуй, все внимание в этот вечер было приковано к Натали Портман и Джине Родригез, которые своими яркими и красивыми нарядами затмили всех присутствующих, передает "Сплетник".

Для премьеры 36-летняя Портман выбрала черное платье с глубоким декольте и пышной юбкой итальянского дизайнера Valentino. В макияже актриса сделала акцент на глаза с помощью стрелок с черной подводкой и отдала предпочтение нюдовому блеску для губ. Что касается прически, то звезда собрала волосы в аккуратный хвост, это придало ее образу элегантности и сделало его более лаконичным.