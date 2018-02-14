Режиссера "Аннигиляции" с Натали Портман обвинили в расовом "отбеливании" персонажей

Героини, которых в картине сыграли Натали Портман и Дженнифер Джейсон Ли, в первоисточнике были азиатского и индейского происхождения.

Режиссера Алекса Гарленда обвинили в том, что он сделал героинь "не такими, как они были задуманы". Аналогичные обвинения ранее звучали в адрес создателей фильма "Призрак в доспехах".

Как передает Телекритика, героини, которых в картине сыграли Натали Портман и Дженнифер Джейсон Ли, в первоисточнике были азиатского и индейского происхождения (фильм снят по серии романов Джеффа Вандермеера The Southern Reach Trilogy). Представители правозащитных организаций, выступающих за равные возможности для цветных актеров в индустрии, уже обвинили ленту в «отбеливании» персонажей.

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"Алекс Гарленд не отдает должное героям книги, – заявила одна из спикеров организации Media Action Network for Asian Americans and American Indians Алеса Бадрешиа. – Он эксплуатирует сюжет, но не помещает в него героев такими, какими они были задуманы".

Научно-фантастический фильм «Аннигиляция» выйдет в американский прокат 23 февраля. Он также будет показан на больших экранах в Канаде и Китае, тогда как зрителям из других стран придется довольствоваться релизом на Netflix. Как известно, продюсеры компании Skydance Media были недовольны тем, что фильм получился «чересчур интеллектуальным» и даже потребовали внесения сюжетных правок. Гарленд, для которого лента станет второй режиссерской работой (первой была «Из машины» 2015 года), не мог скрыть своего разочарования: по его словам, он создавал «Аннигиляцию» именно для большого экрана.

Как сообщал УНИАН, ранее сын известного драматурга обвинил в плагиате создателей фильма "Форма воды", который получил 13 номинаций на "Оскар".